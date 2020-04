Dois homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na noite desta ter a (8) em uma rua do Bairro Cristo Libertador, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a operação foi exitosas que consegui de uma única vez prender duas pessoas. Policiais Penas pediram apoio as guarnições da PM, como também a Polícia Civil, para dar cobertura na prisão de um monitorado, tendo em vista que já havia sido denunciado por está praticamente crimes.

No local denunciado foi encontrado além do acusado, outra pessoa com as drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, que foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com os objetos aprendidos na ação.