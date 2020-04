As aulas nas escolas das redes pública e privada, e instituições de ensino superior da capital acreana, Rio Branco, devem continuar suspensas até o dia 30 de abril. A decisão foi tomada, nessa terça-feira (7), durante reunião por videoconferência entre a prefeitura e instituições de ensino.

A medida é para reforçar o combate ao avanço do novo coronavírus. O Acre tem 50 casos de Covid-19confirmados, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), na terça, quando também foi confirmada a segunda morte ocasionada pela doença.

Dos casos confirmados, 39 são em Rio Branco, nove em Acrelândia, um em Plácido de Castro e um em Porto Acre. Segundo a Saúde, dos 663 casos notificados, 63 seguem em análise e 550 foram descartados para a doença.

Essa é a segunda vez que a prefeitura prorroga a suspensão das aulas na cidade. Inicialmente, no último dia 17 de março, a previsão era para as aulas serem retomadas no final de março, mas, devido ao avanço dos casos da doença, o prazo foi estendido até 10 de abril.

A nova decisão, que ainda deve ser publicada no Diário Oficial do Estado, prorroga a paralisação até o final do mês de abril. Com a suspensão das aulas, apenas 40% da frota de ônibus funcionam na capital.

No dia 25 de março, Rio Branco decretou calamidade pública por conta da pandemia e reduziu atendimento ao público, entre outras medidas de segurança para evitar aglomeração.