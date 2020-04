Ilson Ferreira Gualberto, de 56 anos, foi atingido com um tiro na cabeça, por volta das 21h30 de terça-feira (7). O crime ocorreu na residência da vítima, na Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital do Juruá, mas não resistiu e morreu no centro cirúrgico, por volta de 0h30 da madrugada desta quarta-feira (8).

Vizinhos e familiares teriam ouvido um barulho vindo casa de Ilson, que morava sozinho na residência, mas quando chegaram no local, encontraram o homem atingido pelo tiro.

A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém soube informar os motivos do crime, nem quem seriam os suspeitos. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.