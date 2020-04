Antônio Carlos Lima Vieira, 25 anos, foi ferido por vários golpes de terçado, na tarde desta quarta-feira (8), no Ramal Limoeiro, no Projeto de Assentamento Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava participando de uma bebedeira em família, quando acabou se desentendendo com um parente. Os dois entraram em luta corporal, porém, o parente da vítima pegou um terçado e desferiu vários golpes contra Antônio.

Os golpes atingiram braço e cabeça da vítima. Um dos golpes quase decepou o braço esquerdo do homem. Após o crime, o acusado acabou fugindo do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas ninguém não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).