O jovem Thiago Borges do Nascimento, de 19 anos, foi morto com vários tiros, dentro da própria residência, na noite de terça-feira (7), no Bairro Bela Vista, no município de Feijó, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a casa da vítima foi invadida por quatro homens encapuzados, sendo que três estavam com arma de fogo e um estava com uma faca. Após arrombar a porta da frente, os bandidos efetuaram vários disparos contra Thiago, que ainda tentou correr para escapar da morte, mas acabou sendo atingido por uma ripada, desferido por um dos meliantes. Ele caiu desacordado no quintal de casa, e ainda foi alvejado por mais tiros, morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o rapaz, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Um adolescente chegou a ser apreendido e foi levado para a Delegacia, mas negou participação no crime e foi liberado.

A motivação do crime, segundo apurado pela polícia, pode ter sido um acerto de contas, tendo em vista que, possivelmente, Thiago estaria envolvido na morte de outra pessoa. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Feijó.