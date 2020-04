Wesley Rodrigo Kouffmamn, 29 anos, foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, na noite desta quarta-feira (8), na Travessa da Alegria, no Bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Wesley andava de bicicleta pela rua quando avistou um grupo de pessoas correndo no sentido contrário. O homem resolveu dar a volta e fazer um retorno, mas sentiu que algo havia lhe acertado, então, se jogou ao chão e começou a se debater como se estivesse morrendo.

A vítima relata que não viu os criminosos, e nem sabe como eles estavam vestidos e onde eles estavam na hora do crime. O grupo que estava na rua fugiu do local após o ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou Wesley ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).