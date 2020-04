Em atendimento à solicitação dos gestores e autoridades de Acrelândia e Plácido de Castro, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realizou nesta terça-feira, 7, nova ação de desinfecção dos espaços de grande circulação de pessoas nestes municípios, com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus.

Em Acrelândia, foram desinfetadas áreas externas do hospital, postos de saúde, bancos, mercado municipal, promotoria, fórum e órgãos municipais. Em Plácido de Castro, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde do município, a ação alcançou as unidades de saúde Dolores da Silva Valentim, Maria de Fátima Ferreira de Paula, João de Deus e Lúcio Alves da Silva; Unidade Mista Ana Nery e UBS Francisco de Castro, além das áreas externas de órgãos públicos, da rodoviária e mercado dos colonos. Para a operação nos dois municípios foram utilizados 100 quilos de cloro e 12 mil litros de água.

“Voltamos ao interior a pedido da promotoria e do município. Em Acrelândia, devido ao grande número de casos, proporcionalmente. Em Plácido, o prefeito pediu que ampliássemos a cobertura da ação, o que foi feito ontem”, explicou o diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca.

A ação dessa terça-feira, reforçou o trabalho feito nos municípios no último fim de semana, quando 12 mil litros de água e 250 quilos de cloro foram aplicados na desinfecção dos espaços de maior circulação de pessoas em Acrelândia e Plácido.

O novo coronavírus pode permanecer por horas e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material. A limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção com solução de hipoclorito são medidas recomendadas para a prevenção da Covid-19 e de outras doenças respiratórias virais em ambientes comunitários.

Desinfecção na capital

Em Rio Branco, a primeira desinfecção foi realizada no período de 27 de março a 2 de abril. A operação, realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros utilizou 3 caminhões-pipas, 180 mil litros de água e 2.200 quilos de cloro. Foram desinfetadas áreas externas de hospitais, postos de saúde, comércio, terminais de ônibus, rodoviária. A ação, que alcançou ao todo 44 espaços públicos, envolveu cerca de 40 pessoas, entre gestores, técnicos do Depasa, oficiais e soldados bombeiros. Nova operação será reiniciada a partir do próximo dia 15.