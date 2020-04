O publicitário Mateus Carlos, de 34 anos, morreu no último dia 30 vítima de Covid-19 em João Pessoa.

Exame divulgado hoje confirmou que ele contraiu a doença.

Ele era filho do empresário Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba de Comunicação, que abrange as TVs Cabo Branco e Paraíba, afiliadas da Globo no estado.

O jovem deu entrada no hospital com dificuldades respiratórias e acabou sendo entubado, segundo o site Mais PB.