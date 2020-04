A localização misteriosa do UFC 249 do próximo dia 18 de abril foi revelada pelo jornal americano “New York Times” na noite desta terça-feira. Segundo a publicação, o evento será realizado na arena do cassino Tachi Palace Casino Resort, localizado numa reserva indígena na Califórnia a 317km ao norte de Los Angeles.

O “Times” cita três fontes anônimas que confirmaram a localização. A apuração do Combate.com já apontava o Tachi Palace como provável sede do evento, e o jornalista Jeff Sherwood foi o primeiro a publicar que o local sediaria o torneio.

O Tachi Palace Casino Resort é uma tradicional base de eventos de MMA. O estabelecimento ficou famoso principalmente por sediar os eventos do finado WEC, organização que revelou internacionalmente nomes como Urijah Faber, José Aldo e Dominick Cruz. O cassino pertence à tribo Tachi-Yokut, parte da Comunidade Indígena Santa Rosa, reconhecida pelo governo federal dos EUA.

Essas tribos são consideradas estados soberanos e não se submetem às leis do governo estadual. Por isso, o decreto da Comissão Atlética do Estado da Califórnia de cancelar todos os eventos de MMA no estado por conta dos riscos de contaminação do novo coronavírus não afeta o estabelecimento. O governo californiano decretou “Shelter In Place”, uma ordem expressa para que os habitantes permaneçam em casa, em 19 de março. O estado já contava mais de 17 mil infectados e mais de 420 mortos até terça-feira.

O Tachi Palace fechou as portas de seu cassino e hotel em 20 de março com as mesmas preocupações com a pandemia da COVID-19, mas sua arena ainda estava disponível. Ao anunciar o card do UFC 249, o presidente do Ultimate, Dana White, afirmou que reservou um local para os eventos dos próximos dois meses, mas não revelou a localização.