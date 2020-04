As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 10h30 desta quarta-feira (8), 14.152 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 700 mortes pela Covid-19.

Amazonas, Bahia e Ceará confirmaram novos casos e mortes. No fim da noite de terça-feira (7), o Maranhão divulgou um novo balanço em que o número de casos subiu para 270 e o de mortes, para 11.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta terça-feira (7), aponta 13.727 casos confirmados e 667 mortes.

Veja alguns dados sobre a Covid-19 no Brasil até as 10h30 desta quarta:

Fortaleza (1.051 casos) é a capital com maior incidência da Covid-19: 34,7 casos a cada 100 mil habitantes

São Paulo é a cidade com mais casos em números absolutos: 3.754

Tocantins é o único estado que não registrou mortes

O mais jovem a morrer foi um bebê de três meses, em Iguatu (CE), no dia 3 de abril