Na manhã desta quarta-feira, 8 de abril, uma equipe de policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (5º BPM/PMAC) prendeu uma jovem de 18 anos por posse ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores no bairro Sibéria, em Xapuri. Na ocasião, dois menores de idade e uma arma de fogo foram apreendidos.

Ao assumirem o serviço, os policiais receberam a informação, por meio de denúncias, de que no bairro apontado havia integrantes de uma facção criminosa armados a circular pelas ruas. Em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a equipe avistou um suspeito, um menor de 15 anos, que tentou correr para a casa ao lado, onde estavam mais duas jovens, entre elas uma adolescente de 17 anos.

O trio indicou uma residência, para onde os militares se deslocaram. Lá, encontraram uma arma de fogo, tipo escopeta, duas munições calibre .28, telefones celulares e a quantia de 672 reais, além de material comumente utilizado para o embalo de entorpecentes.

Os três envolvidos, que já possuíam passagens por diversos crimes, a arma e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.