A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) colocou em votação nesta terça, 7, a alteração da Lei 3.547 que autoriza o Governo do Estado a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF). O recurso aprovado anteriormente, em 2019, era de R$ 392 milhões. Mas com a crise do coronavírus, o projeto foi alterado e aprovado por unanimidade, durante sessão virtual, para o valor de R$ 510 milhões.

Parte dos valores será para amortização de créditos anteriores e o pagamento de precatórios, tendo uma sobra ainda para investimentos em obras no Acre.

“A proposta tem o intuito de equilibrar as finanças do Estado que trará alívio fiscal proporcionado pelo crédito e permitirá uma maior movimentação da economia com os novos investimentos, especialmente na Infraestrutura do Estado”, diz o texto do Executivo enviado ao Legislativo acreano.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), apesar de fazer parte da oposição, defendeu a iniciativa do governo.

“A atual gestão teria que dispor de recursos próprios para pagar precatórios. Isso poderá se tornar um problema nesse momento de crise. Assim, sobra dinheiro para o governo redirecionar com obras que geram emprego e renda dentro do estado. O investimento é muito importante para reaquecer a economia do Estado. Assim estarão se precavendo com as perdas de arrecadação”, afirmou Edvaldo.