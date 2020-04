Uma pesquisa da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) mostra que o atazanavir, medicamento usado comumente contra a Aids tem bom resultados contra a Covid-19 . Segundo ess estudo, o remédio tem desempenho melhor até que a cloroquina e impede que o novo coronavírus (Sars-CoV-2) se replique dentro do corpo humano.

Além de atuar impedindo essa replicação, a droga também reduz a produção de proteínas que estão ligadas ao processo inflamatório nos pulmões e, portanto, ao agravamento do quadro clínico da doença.

Os especialistas também investigaram o uso combinado do atazanavir com o ritonavir, um outro medicamento utilizado para combater o HIV. Como das duas substâncias já são usadas há muito tempo com segurança, se trata de uma substância usada há muito tempo em segurança, ambas podem ser testadas imediatamente em seres humanos.

O estudo tem três tipos de análises. Na primieira os pesquisadores observaram a interação molecular do atazanavir com o coronavírus. Depois eles também realizaram experimentos com esta enzima e testaram o medicamento in vitro, em células infectadas.

Também foram realizados experimentos comparativos com a cloroquina, que vem sendo incluída em diversos estudos clínicos mundialmente. Neste caso os resultados obtidos apenas com o atazanavir e em associação com o ritonavir foram melhores que os observados com a cloroquina.