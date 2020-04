Apesar da intensidade das chuvas no início do mês de abril, típicas dessa época do ano, a Prefeitura de Rio Branco continua trabalhando forte para garantir acesso à pessoas e veículos, nas principais vias da capital acreana.

Com 17 equipes atuando, a Prefeitura de forma simultânea, realiza nesta terça-feira, 7, intervenções no conjunto Laélia Alcântara, Jardim Europa, Chico Mendes, São Francisco, Quixadá, Edson Cadaxo, Avenida Ceará, Jorge Lavocat, Conquista, Ayrton Senna, Boa União, Waldemar Maciel, Via Chico Mendes, Jardim Primavera, Santa Inês e Nova Estação, ou seja, está atendendo uma gama de bairros e conjuntos com a manutenção dos corredores viários da cidade.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), engenheiro civil Marco Antônio, destacou o trabalho feito na Via Chico Mendes, que é uma região troncal aonde concentra os 11 ônibus que fazem a integração dos terminais da Cidade do Povo e terminal Central. “A Via Chico Mendes é uma das vias mais importante de Rio Branco, a orientação da prefeita Socorro Neri é para que estejamos sempre atentos em função das águas e das cargas que são as duas principais inimigas do pavimento”, observa.

Segundo ele, os veículos que trafegam nas vias da cidade, geralmente pesados, projetam um peso muito grande no pavimento e ocorre a ruptura. Esse trabalho está sendo feito também na Avenida Ceará, outro corredor troncal que faz a integração do sistema de transporte público do terminal do Tucumã/Ufac até o terminal central. “Hoje, nós estamos trabalhando naquela região mais desgastada, ali, próximo ao Araújo Mix”, explicou.

O Município está realizando melhorias em outros corredores de influência muito grande na mobilidade do nosso município como as estradas do Calafate e do São Francisco. Na Estrada do São Francisco a Prefeitura trabalha com intervenções de alguns problemas de natureza do solo como: penetração das águas que explodem nos bordos da via, além de vazamentos de águas servíveis.