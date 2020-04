Países começam a planejar medidas para depois do isolamento

A Noruega, por exemplo, garante ter reduzido a propagação da covid-19 e começará a implementar novas políticas a partir do dia 20 de abril. A primeira delas é a reabertura de escolas infantis.

Os alunos serão dividos em turnos, para que possam manter a distância em sala de aula. Metade dos estudantes irá à aula às segundas e quartas-feiras e a outra metade, às terças e sextas. No dia 27, as escolas de ensino fundamental reabrirão no mesmo esquema de rodízio, seguidos por séries mais avançadas semanalmente.

Em 27 de abril, pequenos negócios como salões de cabeleireiro poderão voltar, mas o governo ainda vai publicar regras para a readaptação. Aglomerações, como shows e bares cheios seguirão proibidos até setembro, inicialmente.