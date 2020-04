O motociclista Marcelo Silva e Silva foi ferido com dois tiros no abdômen, na noite desta terça-feira (7), na Estrada da Sobral, no Bairro Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, dois criminosos em uma bicicleta invadiram uma panificadora e anunciaram um assalto, mas um policial paisana que estava no local reagiu, efetuando ao menos 4 disparos contra os bandidos.

Durante o tiroteio, Marcelo estava trafegando em uma motocicleta no outro lado da rua, mas acabou sendo atingido pelos disparos que partiram de dentro do estabelecimento. Após a ação, os criminosos fugiram, e o policial também foi embora do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos envolvidos na ação, mas ninguém foi encontrado até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).