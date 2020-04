Uma menina de 06 anos morreu após ser atropelada por uma moto em Porto Walter, no início da noite desta segunda-feira (06). O acidente ocorreu na Rua Francisco Alves, que dá acesso a pista de pouso do município, localizada no bairro Santa Luzia. O condutor, um homem de 20 anos, não possuía habilitação e foi preso pela Polícia Militar no momento do acidente.

De acordo com informações da PM, a criança foi atingida pelo motociclista no momento que atravessava a rua. A menina chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito, com traumatismo craniano.

A Policia Civil do municipio informou que o condutor deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por dirigir em via pública sem a devida permissão. Ele será flagranteado e ficará a disposição da justiça.