Com o crescimento dos casos de Coronavírus no Brasil, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), tem defendido a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o combate à pandemia da Covid-19.

Na última sexta-feira (03/04) , durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do chamado “orçamento de guerra”, a parlamentar tucana apoiou a votação do destaque nº 12, que previa o repasse de 2 bilhões de reais, provenientes do Fundo Eleitoral para a área da saúde combater o novo Coronavírus. O destaque não foi apreciado, por decisão da Mesa da Câmara dos Deputados.

“Infelizmente, o Presidente da Câmara decidiu não apreciar esse destaque, que permitiria o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral para o combate a essa pandemia. Faço parte de um grupo suprapartidário que está lutando para que a matéria seja votada pela Câmara. Esse é o nosso foco”, afirmou Mara Rocha.

De acordo com a parlamentar, o momento requer união e mobilização de esforços. “Os números mudam diariamente, mas o Brasil já registra mais de 12 mil pessoas infectadas. No Acre, são mais de 45 casos confirmados e já registramos um óbito. Esses dados são suficientes para mostrar que precisamos nos preocupar em salvar vidas e concentrar forças em prol de uma causa maior”, defende.

“Estamos diante de um quadro bastante crítico e não podemos mudar nossa atenção. Nossa prioridade deve ser enfrentar à Covid-19. É por essa razão que sou favorável à proposta e apoio que 100% do fundo eleitoral seja redirecionado para o combate a essa pandemia que tem feito tantas vítimas no Brasil e no mundo, e estamos estudando meios de levar essa matéria para votação”, finalizou a deputada.