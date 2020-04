Governo libera R$ 50 milhões para pesquisa sobre coronavírus

ministro anunciou também a repatriação de 129 brasileiros que estavam em Cochabamba, na Bolívia.

Braga Netto informou ainda que decolará da China nesta quarta-feira (8) p segundo avião de uma série de cinco que trará materiais médicos e hospitalares doados pela Vale. Outros três voos devem ocorrer ainda este mês.

Primeiro lote

A Vale recebeu no dia 27 de março, o primeiro lote dos 5 milhões de kits de teste rápido para novo coronavírus. A primeira remessa foi de 500 mil unidades. As 4,5 milhões de unidades restantes serão entregues pelo fornecedor ao longo deste mês. O teste, produzido pela empresa chinesa Wondfo, tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os kits foram doados pela Vale para ajudar o governo brasileiro no combate à disseminação da doença no país.