A Espanha registrou 743 mortes em 24 horas por coronavírus, uma alta após quatro dias de redução do número, o que elevou o total de vítimas fatais no país a 13.798 desde o início da pandemia, segundo o balanço divulgado pelo ministério da Saúde nesta terça-feira.

Segundo país mais afetado no planeta pela COVID-19, tanto em número de casos como de mortes, a Espanha também registrou um leve aumento no número global de casos notificados, com 140.510, informou o ministério.

“Nós consideramos que o leve aumento em comparação ao dia de ontem (segunda-feira) se deve ao ajuste de dados a respeito do fim de semana, quando o registro de casos costuma ser mais lento”, afirmou em uma entrevista coletiva María José Sierra, do Centro de Emergências Sanitárias.

De todas as maneiras, apesar do fim da sequência de queda das mortes diárias, o balanço das últimas 24 horas é bastante inferior ao de 2 de abril, quando o país registrou 950 mortes em apenas um dia, o recorde registrado na Espanha.

Além disso, em termos percentuais os óbitos diários aumentaram 5,7%. Há duas semanas o índice superava 30%.

Os números de pessoas hospitalizadas e internadas na UTI mantêm a tendência de queda, informou Sierra, que destacou o “início da observação de uma certa queda na pressão nos hospitais e nas Unidades de Terapia Intensiva”.

A região mais afetada no país continua sendo Madri, com pouco menos de um terço das mortes (5.371), seguida pela Catalunha, que até o momento registrou 2.908 mortes.