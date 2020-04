Na noite da última segunda-feira, 6, um incêndio foi registrado em uma oficina de veículos no centro de Cruzeiro do Sul, próximo a Ponte da União sobre o Rio Juruá. De acordo com o proprietário, que não quis falar sobre o caso, afirmou apenas que as chamas haviam sido causadas por um doente mental.

O autor do incêndio foi preso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente as chamas foram contidas.

Um Boletim de Ocorrências (B.O.) deve ser realizado na Delegacia Geral, para que os motivos do crime sejam investigados e esclarecidos pela Polícia Civil.