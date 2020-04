Com menos de um mês, a CNN Brasil chegou a ocupar o terceiro lugar de canal mais visto da TV paga no dia 22 de março, mas seus índices de audiência despencaram e viu sua principal concorrente, a GloboNews, se distanciar no último final de semana. O NaTelinha teve acesso aos dados consolidados da Kantar Ibope na Grande São Paulo e o canal de notícias do Grupo Globo ficou em primeiro lugar nos três fins de semanas anteriores.

Nos dias 21 e 22 de março, primeiro final de semana após estreia, a CNN Brasil ocupou a sexta e terceira posição, respectivamente. Entretanto, no sábado e domingo seguinte, em 28 e 29 de março, o novo canal ficou novamente na sexta colocação, mas caiu no outro dia para o oitavo lugar.

Em 4 e 5 de abril, a audiência da CNN Brasil despencou. No sábado, a concorrente do Grupo Globo ficou no 26° lugar, seu pior desempenho no fim de semana desde que foi levado ao ar pela primeira vez. No domingo, a atração conseguiu crescer, ficando na 11ª posição geral da TV paga, porém, bem distante da GloboNews, que liderou. A praça paulista era o mercado onde a CNN Brasil tinha sua melhor performance no país.