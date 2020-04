Aprefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal devem realizar a renovação de empréstimos consignados de servidores municipais com a possibilidade de um prazo de carência de até seis meses. Neri esteve reunida com os superintendentes regionais das duas instituições na tarde desta segunda-feira, 6, para finalizar os detalhes das negociações.

“Essa é uma medida para amenizar as implicações econômicas desse momento de pandemia, quando muitas atividades econômicas foram paralisadas em razão dessa medida necessária de isolamento social”, disse Socorro Neri.

O superintendente do Banco do Brasil, Márcio Carioca, informou que a instituição está na fase final de elaboração de protocolo que permita que os servidores municipais possam renovar os seus contratos consignados ou fazer novas contratações com a possibilidade de incluir uma carência de até 180 dias.

“Isso permitirá que o servidor possa se organizar, ser preparar melhor e ter um controle melhor de suas finanças”, explicou Carioca. “Acredito que até o meio da semana a gente já tenha uma proposta bem formulada para que o servidor tenha, ao seu dispor, através dos canais eletrônicos de atendimento, a possibilidade de fazer sua operação de renovação ou contratação de novos créditos consignados”, completou.

A superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Acre, Daiana Mabel da Silva, disse que a proposta apresentada à prefeita Socorro Neri prevê uma pausa de 90 dias para contratos ativos.

“Será celebrado um termo aditivo de contrato diretamente com o convenente [Prefeitura], sendo que nós vamos avisar aos empregados que possuem o contrato que a pausa está sendo feita e, caso o trabalhador não queira, ele irá nos avisar por SMS que a gente continua cobrando desse empregado”, explicou Mabel.

Prefeita orienta servidores a fazerem simulação antes de contratar

A prefeita Socorro Neri alertou para que os servidores façam uma simulação de como ficarão os seus contratos com as instituições financeiras antes de fazer a renegociação ou contratação de novos empréstimos consignados, com ou sem carência de 90 ou 180 dias.

De acordo com ela, essa simulação pode ser feita diretamente aplicativo E-Consig, disponível no site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br). A simulação também poderá ser feita nos aplicativos dos bancos. “Minha orientação é que o servidor faça antes a simulação e que só faça a renovação caso o resultado lhe favoreça”, disse Socorro Neri.

O e-Consig é uma plataforma digital que permite aos servidores melhores condições de acesso às informações sobre os produtos financeiros contratados, tais como às margens consignáveis, saldo devedor, simular a quantidade de parcelas pagas.