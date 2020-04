partir desta semana, o Pronto-Socorro de Rio Branco terá mais um espaço para atender pessoas que eventualmente chegarem em estado grave por contaminação de Covid-19, a Sala Vermelha. O local, que funcionará próximo à entrada da emergência do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), servirá para auxiliar vítimas em estado crítico, com suspeitas de infecção por coronavírus.

Segundo explica Natasha Volpatti, enfermeira coordenadora de treinamentos do Huerb, a infraestrutura física, que até semana passada estava sendo adequada, contará com uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos em enfermagem emergencistas, devidamente preparados para atender pacientes em estado crítico.

“A sala é extremamente útil para estabilizarmos pessoas em estados avançados da doença. E foi instalada estrategicamente logo após a porta de entrada da emergência, para evitar que os pacientes necessitem ir mais para dentro do hospital”, ressalta Volpatti.

As medidas complementam o trabalho dos profissionais intensivistas da UTI Covid-19, no 5º andar da verticalização do Pronto-Socorro, que oferece 10 leitos de UTI para pessoas em estado grave.

Neste momento, o Acre registra 48 casos confirmados de Covid-19, dos quais 26 deles, as pessoas já estão recuperadas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS).