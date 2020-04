Já são 48 casos confirmados e uma morte entre acreanos que testaram positivo para o coronavírus, dos quais 38 são em Rio Branco. A população que, por orientação do poder público nas esferas federal, estadual e municipal, está em quarentena, isolada socialmente precisa intensificar ainda mais os cuidados pessoais. Especialistas apontam que o isolamento social ainda é a melhor estratégia contra o covid-19.

Lavar as mãos com a água e sabão, usar álcool 70%, ao tossir ou espirrar use um lenço ou o braços, mas não as mãos, mantenha os ambientes ventilados, evite aglomerações e fique em casa. Caso seja imprescindível sair, mantenha 1,5 metros de distância de outras pessoas e não leve a mão ao rosto antes de higieniza-lá.

Em Rio Branco, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública, orientando o isolamento social. As escolas, os estabelecimentos comerciais, igrejas, bares e restaurantes estão fechados até o dia 19 de abril, e dependendo de nova avaliação esse prazo pode ser prorrogado.

Além disso, a prefeita Socorro Neri convocou especialistas em infectologia, gestores públicos municipais e outras instituições para criação do Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus.

Com o apoio do governo do Estado, a gestão municipal segue trabalhando para proteger a população e enfrentar a pandemia. Governo e prefeitura estão unidos para fortalecer o sistema de saúde pública e diminuir os prejuízos econômicos e sociais que podem ser causados, durante essa crise.