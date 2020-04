Após um trabalho minucioso de investigação, os agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo Especial de Caputura (NEP) conseguiram prender Jair Avelino Apurinã, por assalto e tentativa de assalto. A prisão aconteceu na tarde segunda-feira (6), no Ramal São José, no Bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Apurinã é suspeito de ter participado da tentativa de roubo a uma motocicleta de um agente de segurança, onde o adolescente de 16 anos, identificado apenas como Rodrigo, foi morto com um tiro no peito, na tarde da última quinta-feira (2), no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1.

Segundo informações da polícia, um policial à paisana era o dono do veículo, e trafegava com a moto pelo ramal, quando o menor e um comparsa saíram de dentro de uma chácara abandonada a pé e, de posse de pistolas, mandaram o homem parar.

O agente de segurança percebeu que se tratava de um assalto, sacou a arma que estava em sua cintura e começou a efetuar vários disparos contra os dois bandidos. Rodrigo foi atingido por vários tiros e morreu na hora. O comparsa não foi baleado, pois conseguiu fugir correndo, deixando cair uma pistola que a dupla estava usando.

Diante dos fatos, Apurinã foi preso e encaminhado para a sede da Pessoa DHPP. Após ser qualificado no crime, foi encaminhado para o Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará a disposição da justiça.