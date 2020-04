Dois homens de 36 e 43 anos foram presos por crimes ambientais na noite deste domingo (5), no Bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado.

Uma guarnição do 6° Batalhão da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina, quando avistou uma caminhonete transportando várias caixas de isopor. Na abordagem foram encontrados vários animais silvestres abatidos, que provavelmente seriam comercializados.

Dentro dos isopor estavam 04 porcos do mato, 01 paca, 03 nambus, 04 tatus e 7 cutias, totalizando 19 animais. Somando todo o peso dos animados silvestres foram 125 kg de caça e mais 110 kg de pesca irregular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para que fosse tomado as medidas cabíveis no caso.