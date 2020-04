Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (6), na Rua João da Mata, no Bairro Jardim Eldorado, em Rio Branco.

Uma guarnição do 3° Batalhão da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima que em uma residência funcionava como “boca de fumo”.

Ao chegar no local denunciado, os policiais pediram permissão para entrar na casa, a qual foi liberada pela proprietária. Foram encontrados 6,6 quilos de maconha, como também material para embalagem e dinheiro em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos que foram conduzidos para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com os materiais apreendidos para que fosse tomado as medidas cabíveis no caso.