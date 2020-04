A aposentada Antonia Vírgilio de Holanda, de 79 anos, morreu no Centro de Referência que cuida da pessoa com o Vírus Cobid-19, que é a Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (6).

A idosa deu entrada na unidade na sexta-feira (3), para se internar com o sintomas do Coronavírus, ou seja, com falta de ar e falta de apetite. Após ser submetida ao exame deu positivo e a mulher já ficou internada.

Na internação, a paciente já foi considerada em estado grave, tendo inclusive a necessidade da respiração mecânico. Mais no início da tarde desta segunda-feira ela não resistiu ao Vírus e acabou morrendo.