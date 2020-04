Mapa mostra a distribuição dos casos do novo coronavírus por bairros de Rio Branco .

Embrapa

Para divulgar a localização dos casos confirmados de pacientes com Covid-19 na capital acreana, Rio Branco, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem elaborado mapas diários com a distribuição geoespacial determinando os bairros onde os pacientes com a doença residem.

Os mapas são elaborados com base nos dados do divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) sobre o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no estado. Em seguida, eles são inseridos nos boletins diários sobre a pandemia.

O chefe-geral da Embrapa no Acre, Eufran do Amaral, explica que o instrumento possibilita o acompanhamento da evolução dos casos para que as secretariais possam traçar medidas preventivas nos diversos bairros de Rio Branco para evitar o avanço do vírus.

“A gente fez contato com a Saúde e colocou a Embrapa à disposição para espacializar esses casos. Então, de posse dessa tabela com dados sobre os casos, a gente liga essa informação com um mapa da prefeitura de Rio Branco. Com isso, a gente sabe a localização dos casos e permite que os órgãos de saúde possam monitorar como está o contágio da doença no território e tomem medidas mais eficazes”, explicou Amaral.

Baseado no boletim divulgado, neste sábado (4), pela Sesacre apontou que o Acre tem 46 casos confirmados de Covid-19. Dos casos, 36 são em Rio Branco, 9 em Acrelândia e um em Porto Acre.

O mapa mostra que dos 36 casos positivos da doença na capital acreana, 16 estão concentrados nos bairros Morada do Sol, Bosque, Manoel Julião e Isaura Parente, o que representa 44,4%. Há registros ainda de casos isolados em outros 20 bairros do município.

“A vantagem é que é um mapa para não especialistas, ou seja, qualquer pessoa pode ler e entender como que está distribuída a doença, inclusive para se precaver e evitar o contágio”, concluiu.

Casos de novo coronavírus no Acre

Primeiros casos foram confirmados em 17 de março.