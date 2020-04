Mesmo sem casos confirmados de pessoas infectadas por coronavírus em Cruzeiro do Sul, o Governo do

Estado, em parceria com o Hospital do Juruá, se antecipa e começa a trabalhar na montagem de leitos para receber possíveis casos graves da doença. Na manhã desta segunda-feira, 6, o Núcleo em Saúde encaminhou quatro caminhonetes do governo com materiais e equipamentos a serem utilizados na montagem dos leitos.

O Hospital do Juruá é referência nos atendimentos de média e alta complexidade e atende não só os moradores do município de Cruzeiro do Sul, mas toda a região do Juruá. “Essa parceria é importante pois viabiliza tratamento adequado e melhora a qualidade de assistência à população. A chegada desses equipamentos nos ajuda a viabilizar leitos, para atender possíveis pacientes graves que estejam infectados por coronavírus, nós ainda não temos nenhum caso registrado, mas se houver vamos estar preparados”, destacou o diretor técnico do hospital, Marcos Lima.

A princípio serão montados, ainda esta semana, dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), caso seja necessário. O espaço garantirá a viabilidade de mais 10 leitos completamente estruturados. Entre os materiais entregues ao hospital foram disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), materiais médico-hospitalares em geral, monitores multiparâmetro, aspirador cirúrgico, oxímetro, eletrocardiógrafo, entre outros.