O fechamento de bares e restaurantes por causa do Coronavírus não fez com que a música ao vivo fosse suspensa. Das janelas, moradores do bairro Morada do Sol foram surpreendidos na noite deste sábado, 4, pelo som de um trompete que vinha das ruas da Capital.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o PM começou a atração tocando o Hino Acreano e, logo depois, “Eu sei que vou te amar”, da artista Ana Carolina.

Em entrevista ao ac24horas, o Major Djair Cavalcante, da Polícia Militar do Estado do Acre, conta que seu objetivo era levar um pouco de música para os moradores que estão em isolamento dentro de suas casas, no período de quarentena devido o Coronavírus (Covid-19).

“Era apenas eu. Eu sou regente da banda de música, e eu estava fazendo apenas um planejamento para que a gente, a partir da segunda-feira, comece a fazer esse trabalho nas ruas. Me baseei em alguns vídeos no Brasil a fora, de alguns músicos que saem em trio nas ruas. O meu intuito era levar um pouco de alegria a esses moradores que estão em quarentena”, contou.