O número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas na Itália é o menor registrado desde 19 de março, duas semanas atrás.

Neste domingo (4), o país confirmou mais 525 vítimas da doença, uma queda em comparação aos 681 mortos registrados no sábado (4).

A Itália tem 15.887 mortos, sendo o país com o maior número de fatalidades pelo covid-19 no mundo, mas está apresentando uma redução no número de mortes e novos casos confirmados.

O número total de casos confirmados (doentes, mortos e curados) é de 128.948 pessoas, um aumento de 4.316 desde o último balanço, mas em quantidade menor em relação aos dados divulgados no sábado.