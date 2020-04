O número de mortos diários por coronavírus na Espanha caiu neste domingo (5) pelo terceiro dia consecutivo, com 674 mortes em 24 horas, o que eleva o balanço total para 12.418 pessoas – informa o Ministério da Saúde.

Este é boletim diário com menor número de óbitos dos últimos dez dias na Espanha, o segundo país com mais mortes no mundo pela COVID-19, depois da Itália.