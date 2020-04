O jovem Daniel da Silva Melo, 21 anos, foi baleado no pé na noite deste sábado (4), no Ramal Boa Água, no projeto de Assentamento Quixadá, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de um socorrista do Samu, por volta das 23h uma ambulância foi acionada para dar apoio a uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava atendendo uma ocorrência no Quixadá. Chegando ao local, não tiveram muitas informações, pois Daniel e uma mulher estavam aparentemente ambos muito assustados.

A vítima estava com um ferimento se arma de fogo no pé direito e em seguida foi encaminhada pelo Samu ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as poucas informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Na região prevalece a lei do silêncio. Nessa ação, os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não foram acionados, mas um fato que causou estranheza.