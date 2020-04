Raidson Dantas Arantes, de 23 anos, foi baleado por 3 tiros na madrugada deste domingo (5), próximo a praia do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Raidson estava voltando para casa na madrugada, quando percebeu a presença de vários homens próxima a residência, que começaram a atirar na vítima. Os disparos acertaram o jovem na perna esquerda, braço direito e no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima foi socorrida por vizinho, que levou Raidson para uma Unidade Mista de Saúde local, em estado de saúde grave. O homem teve que ser transferido com urgência para o pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, após colher as informações saíram atrás dos autores dessa tentativa de homicídio. Durante as buscas, a PM consegui aprender um menor de 15 anos de idade e também prenderam os acusados Anderson Padilha Jaminawa, de 19 anos e Rafael Lucas de Oliveira Souza. Os outros envolvidos nesse crime ainda são procurados.

Com os acusados, os militares apreenderam também duas armas de fogo e munição, sendo uma escopeta calibre 24 e uma espingarda calibre 16. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos maiores e de apreensão ao menor. As armas e os suspeitos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.

Já a Polícia Civil trabalha na linha de investigação de acerto de conta entre facções criminosas que dominam aquela cidade.

Alem desse outro crime contra a vida foi registrado em Manoel Urbano.

Francisco Nascimento de Souza, de 18 anos, vulgo Nem, foi baleado com um tiro, na madruga deste domingo (5), em uma rua do Bairro Aníbal Saraiva.

Segundo informações da vítima, ele não sabe quem seria a pessoa que realizou o disparo e nem a motivação para o crime. Após ser baleado foi levado para a Unidade Mista de Saúde para que recebesse os primeiros atendimentos.

A Polícia Militar foi acionada por funcionário da Unidade que percebeu que havia dois homens próximos ao local, com objetivos de “terminar o serviço” e matar o rapaz. Os militares realizaram ronda ostensiva pela área, mas ninguém chegou a ser preso até o momento.