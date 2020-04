Um carro capotou na noite deste domingo (5), na Avenida Amadeo Barbosa, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Os passageiros do veículo fugiram do local após o acidente.

Segundo informações da polícia, um carro modelo Honda Civic, de cor cinza e placa OVG-9408, estava trafegando, supostamente, em alta velocidade, no sentido 4° Ponte – Arena Acreana, quando o condutor não conseguiu fazer a conversão em uma rotatória e bateu no meio fio, fazendo o carro capotar por cinco vezes, até parar em uma área de mata.

Após o acidente, segundo testemunha, três pessoas saíram do veículo, aguardaram a chegada de outro carro e fugiram do local. A Polícia Militar ainda foi acionada para verificar se o veículo era roubado, o que não foi confirmado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia, onde foi confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito.

O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran. O caso será investigado pela Polícia Civil.