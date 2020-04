O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (05) apontou 486 mortes por covid-19 no país e 11.130 casos diagnosticadas através de exame laboratorial. A taxa de letalidade é de 4,4%. Os dados foram coletados até as 14h.

Os novos números indicam um aumento de 54 mortes em relação a sábado (4), quando o país registrava 432 óbitos e 10.278 casos confirmados.

O Sudeste concentra o maior número de casos e de óbitos confirmados, sendo 351. Só o estado de São Paulo contabiliza 275 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro, que conta 64. A taxa de letalidade na região é a maior, de 5,3%, em último lugar está o Centro-Oeste, com 1,7%. No Norte, os estados do Acre e Tocantins não registraram nenhuma morte.