Com pouco mais de um mês desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a transmissão ainda está na “fase inicial”. Porém, com a alta incidência de casos em quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas – e no Distrito Federal já apontam no sentido de uma transição para a fase de “aceleração descontrolada” nestes locais, segundo avaliação do Ministério da Saúde.

“a pasta faz uma revisão da trajetória do vírus e reconhece gargalos diante de uma possível fase aguda da epidemia, como a falta de testes e leitos suficientes”. O Brasil já soma 9.056 casos do novo coronavírus, com 359 mortes.

O Ministério da Saúde aponta quatro fases de desenvolvimento do vírus: localizado, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. Nos quatro Estados mencionados a taxa de incidência já fica acima da nacional – 4,3 casos por 100 mil habitantes. No DF, já é mais que o triplo, com 13,2 casos a cada 100 mil habitantes.

Segundo o documento, a rede de laboratórios atual consegue processar 6.700 testes por dia. Porém, em momento crítico. serão necessários 30 mil a 50 mil testes por dia. Os leitos de UTI e internação também não estão ainda “devidamente estruturados e em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia”, diz, apontando ainda “elevado risco para o SUS”.