O Reino Unido registrou, nesta sexta-feira, seu próprio recorde de vítimas de covid-19, com 708 casos fatais da doença.

Com estas cifras, as autoridade britânicas temem que o país possa, nos próximos dias, alcançar o patamar que Espanha e Itália registravam dias atrás, com mais de 900 mortes diárias.

O total de mortes no país passou a 4,3 mil, e o índice de letalidade também subiu, alcançando 11%, um dos maiores em todo o mundo.

Outro problema para os britânicos é que o número de pacientes recuperados é baixíssimo. Até o momento, apenas 209 pessoas se curaram da infecção no país.

A nível mundial, infecção já atinge mais de 1,1 milhão de pessoas, com 60 mil mortes e 233 mil recuperados. A taxa de letalidade subiu para 5,3%, enquanto a de recuperação é de 20,6%.