Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (2) em uma barreira na BR-364, próximo ao município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o ônibus faz o transporte intermunicipal de pessoas no trecho de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. O veículo foi parado em uma barreira, composta pelos saldados do Exército Brasileiro e da Polícia Federal.

Ao verificar que existia uma bagagem suspeita, o proprietário foi submetido um rápido interrogatório e acabou assumindo que transportava cerca de 4Kg de pasta a base de cocaína e 0,025 gramas de maconha para Rio Branco.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, fora lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja pena, desconsiderando eventuais agravantes e majorantes, é de 5 a 15 anos de reclusão.

Após a conclusão do flagrante o traficante foi conduzido ao presídio Manoel Néri em Cruzeiro do Sul, onde permanecerá a disposição da Justiça.