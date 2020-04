Enquanto o presidente Jair Bolsonaro segue defendendo o fim do isolamento social e minimizando os impactos da pandemia de coronavírus no Brasil, os números da Covid-19 no país seguem crescendo.

Atualização do Ministério da Saúde feita na tarde deste sábado (4) aponta que o Brasil registrou 72 novas mortes em decorrência da doença, um aumento de 20% com relação ao dia anterior – o maior aumento registrado até então.

Com os novos óbitos, o país chega a 431 mortes relacionadas ao coronavírus. O número de casos confirmados da doença também aumentou: foi de 9.056 na sexta-feira para 10.278 neste sábado (4).

A taxa de letalidade, que era de 4%, agora é de 4,2%.

O crescimento é vertiginoso mas, ainda assim, de acordo com especialista, não representa os números reais, que devem ser ainda maiores. Isso porque o país ainda não aplica testagens de coronavírus em massa e muitos são infectados pela doença ou morrem sem terem a confirmação de que, de fato, se trata da Covid-19.