Recentemente, polemizou uma discussão entre o jornalista Reinaldo Gottino e Gabriela Prioli no programa Novo Dia CNN. O programa, vale recordar, conta com o quadro O Grande Debate, onde dois comentaristas de opiniões distintas debatem assuntos que estão em alta na sociedade.

No episódio em questão, Gabriela Prioli debatia com Tomé Abduch, que substituía Caio Coppolla após ele contrair sintomas de Coronavírus e ter que ficar de quarentena. Reinaldo Gottino não gostou de um posicionamento de Gabriela e a interrompeu, ao contrário do que fez nas semanas iniciais do programa.

Dias depois, Gabriela Prioli deu a entender que estava deixando a CNN após a divergência com Gottino em publicação feita no Instagram e no Twitter. Ela chegou até a ser sondada pela Band, mas as investigações, que estavam adiantadas, não foram em frente porque uma familiar da advogada trabalha no setor de jornalismo do canal.

Mesmo tendo conseguido manter Prioli em seu quadro de funcionários, a CNN fez algumas alterações. Agora o quadro Grande Debate terá duas edições diárias. A primeira, que permanece no programa de Reinaldo Gottino, e a segunda, que será exibida no programa Expresso CNN, apresentado por Monalisa Perrone.

Dança de cadeiras

Essa mudança fez com que acontecesse uma espécie de dança das cadeiras na CNN. Isso porque o agora principal comentarista do quadro, Caio Coppolla, não estará mais no programa de Reinaldo Gottino. Ele será transferido para o horário nobre e debaterá com Augusto de Arruda Botelho no debate mediado por Perrone.