O Brasil tem 9.244 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, segundo o informado pelas secretarias estaduais de Saúde do País. Segundo elas, também são 366 as mortes em decorrência da Covid-19. O levantamento foi compilado pelo portal Bem Estar.

Apenas três estados ainda não registraram mortes: Acre, Amapá e Tocantins. Na sexta-feira 3, o último boletim do Ministério da Saúde tinha atualizado os números da doença em 359 óbitos e 9.056 casos até o momento. De quinta para sexta, o País registrou 60 novas mortes, além de 1.146 novos casos. Com isso, o índice de letalidade da Covid-19 chegou aos 4% no Brasil.

A região Sudeste concentra o maior número de casos, com 5.658 casos e 276 óbitos. A maior parte das mortes está em São Paulo (219), que tem 4.048 casos confirmados. O Rio de Janeiro, por sua vez, tem 47 óbitos e 1.074 casos.

Na região Nordeste, são 1.399 casos confirmados e 51 óbitos. Os casos mais expressivos estão no Ceará, com 22 óbitos e 627 casos confirmados. Na região Sul, são 978 casos confirmados e 14 óbitos, sendo 5 no Rio Grande do Sul, 5 em Santa Catarina e 4 no Paraná.

Já no Centro-Oeste há 594 casos confirmados e 9 óbitos, 5 no Distrito Federal, 2 em Goiás, um no Mato Grosso do Sul e outro no Mato Grosso. Por fim, na região Norte são 427 casos confirmados e 9 óbitos, a maior parte no Amazonas (7 óbitos e 260 casos).

O mês de abril é considerado o período em que a epidemia atingirá o seu pico no Brasil, de acordo com as projeções do Ministério da Saúde.