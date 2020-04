A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, lança nesta sexta-feira, 3, o edital “FestVida Arte de Casa para o Mundo”, que visa credenciar artistas e fazedores de cultura para realizarem apresentações on-line, direto de casa, nas redes sociais Facebook ou Instagram.

Ao todo, serão destinados R$ 50 mil, com remuneração de R$ 1 mil para cada apresentação, voltado para as áreas de arte e patrimônio cultural.

Segundo o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sério de Carvalho, o objetivo do edital é gerar renda para as pessoas e dinamizar a programação cultural neste período de quarentena, por conta da Covid-19.

“Essa foi uma forma que encontramos de apoiar os artistas e fazedores de cultura locais, que são afetados diretamente neste momento que estamos passando. Por isso, a prefeita Socorro Neri não mediu esforços para que lançássemos esse edital que, além de levar conteúdos importantes e diversos para toda família de Rio Branco, também promove a cadeia de economia criativa, valorizando, assim, o movimento cultural da cidade”, destaca.

Detalhes do edital

Todo o credenciamento deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, pelo endereço [email protected], entre os dias 3 e 8 de abril.

Já as lives deverão ter no mínimo 20 minutos, e no máximo 60 de duração. É necessário que todos os conteúdos contenham em sua legenda “Prefeitura de Rio Branco apresenta: FestVida Arte de Casa para o mundo”, junto com as hashtags #FestVida #ArteEmCasa #PMRB #FGB #OBemColetivoÉOQueNosMove.

Complemento ao Edital n. 03-2020