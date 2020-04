Dois vídeos divulgados nas redes sociais nesta sexta-feira (3) mostram dois homens sendo agredidos em ações de abordagem da Polícia Militar, em Rio Branco.

Nas duas abordagens, os policiais aparecem agredindo as duas pessoas. A ação é caracterizada como “tortura”, pois os policiais chegaram a colocar as vítimas de joelhos, humilhando os cidadãos em público.

Os fatos foram isolados, pois aconteceram em dois lugares diferentes e apenas só veio a público após a divulgação das imagens de câmeras de segurança de residências.

Ambas imagens foram gravadas nesta quinta-feira (2), em Rio Branco. A primeira abordagem aconteceu no cruzamento da Rua A com a Rua Santa Terezinha, no Bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral.

No vídeo mostra um motoboy, que aparentemente tentava colocar a corrente de sua motocicleta que havia caído, mas ao se abaixar, não percebeu a chegada de uma viatura do 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM).

A guarnição parou no meio da rua, e os policiais ceraram o homem. Após a revista, um militar até o momento não identificado aplicou uma cotovelada no trabalhador, que acabou se afastando cerca de 2 metros do local que estava. Após a ação, os militares entram na viatura e sai em patrulhamento normal.

No segundo vídeo mostra uma abordagem na Rua Amor, no Bairro Rui Lino 2, possivelmente uma área pertencente ao 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM). Nas imagens aparece um adolescente de 17 anos, sendo revistado e cercado pelos policiais, sendo que um deles dá vários tapas no rosto do jovem e ainda manda ele se ajoelhar, mesmo não encontrando nada com o rapaz.

O adolescente relatou que estava indo para casa com um colega quando foi abordado. A vítima disse ainda que um dos tapas chegou a cortar sua boca e o sangue escorreu pelo rosto. Os PMs ainda foram na casa da vítima atrás de uma arma, mas nada foi encontrado e, em seguida, foram embora.

A reportagem não foi informada se essas ocorrências foram registradas na Delegacia de Flagrante (Defla). A polícia diz que vai apurar e tentar identificar policiais que aparecem nas imagens.

Na tarde desta sexta-feira, quando o vídeo foi divulgado por vários sites e em grupos de WhatsApp, a assessoria de comunicação da Polícia Militar emitiu uma nota para explicar o ocorrido.

Veja a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Acerca de vídeos tornados públicos na manhã desta sexta-feira, 03 de abril, que noticiam agressões a cidadãos acreanos por policiais militares, a Polícia Militar do Acre vem a público, se manifestar:

1. A Policia Militar do Acre não compactua com qualquer das situações demonstradas nas filmagens em questão; trata-se de fato isolado que não pode ser atribuído de forma generalizada aos demais componentes da nossa respeitável corporação, que na sua maioria é composta por homens e mulheres de honra que estão 24h por dia no combate à criminalidade, servindo e protegendo a sociedade acreana, mesmo com o risco da própria vida.

2. O trabalho da Polícia Militar do Acre e de cada integrante do nossa valorosa instituição deve sempre ser pautado no cumprimento das leis, princípios, valores e demais regramentos que compõem o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, no que tange aos fatos demonstrados nos vídeos, já foi determinado à Corregedoria da Polícia Militar a abertura de procedimento para apuração dos fatos, a fim de se buscar a responsabilidade individualizada.

3. Cabe ressaltar que não há perfeição em nenhuma instituição, composta por seres humanos que estão sujeitos a erros e, nessa esteira, torna-se imperioso relatar que antes mesmo de terminarmos a presente NOTA, recebi o telefonema do CMT da Guarnição que atendeu a ocorrência envolvendo o cidadão que estava numa moto, supostamente realizando entrega, assumindo sua total responsabilidade pelo ato e eximindo de culpa os demais componentes na ação, momento em que me foi relatado que o fato se originou de um acompanhamento a motocicleta, em que o cidadão estava “empinando” a moto e, mesmo advertido a parar, continuou em alta velocidade e manobras perigosas na frente da guarnição. Ao parar a moto e ao efetuar a abordagem, no calor da ocorrência, o militar veio a cometer a agressão, reconhecendo que agiu de forma errada e se colocando a disposição do Comando para responder pelo fato.

A Polícia Militar do Acre, como patrimônio do povo acreano, renova o seu compromisso de servir e proteger, assegurando sempre a transparência e seriedade de nossas ações.

Rio Branco, AC – 03 de abril de 2020.

Ulysses Freitas Pereira de Araújo

Comandante-Geral da PMAC