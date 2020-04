Na manhã desta sexta-feira (03), dois homens e uma mulher foram presos em flagrante, pela Polícia Militar, pelo crime de roubo. Os criminosos violaram uma loja no Centro da Capital, subtraíram peças de roupas e fugiram em direção ao bairro São Francisco.

A radiopatrulha 101, do 1º BPM, e uma guarnição da ROTAM, foram informados sobre as características do veículo envolvido no fato e iniciaram as buscas aos infratores. Na Estrada do São Francisco conseguiram localizar o veículo, que já se encontrava dentro de uma residência.

Com autorização do proprietário da residência, foi feito uma busca veicular. Apesar dos objetos do roubo não estarem no veículo, foi possível localizar algumas etiquetas da loja violada, constatando-se então a participação do veículo no crime.

O proprietário do veículo confirmou sua participação no crime e informou o local em que estariam os bens subtraídos e seus comparsas, no bairro Vitória.

O veículo (que consta informação de estar envolvido em roubos a outras lojas no centro da cidade), os autores e os bens subtraídos foram entregues a Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis.