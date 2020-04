Era por volta de meia-noite desta quinta-feira, dia 2, quando o Comando da 2ª companhia da Polícia Militar do município de Xapuri, recebeu uma ligação dando conta de um tiroteio no Bairro Sibéria. Uma guarnição se deslocou até o local para averiguar o acontecimento e localizou marcas de sangue pela rua e quintal de uma casa.

A casa em questão, já vinha sendo investigada, por receberem denuncias que ali funciona um ponto de venda de entorpecentes. Ao cercarem a casa, perceberam que havia várias marcas de tiros na porta de trás, além de várias capsulas de ‘bala’ calibre .40 e 22 no chão.

Após chamar por alguém dentro e receber a negativa, resolveram entrar na casa também perceberam marcas de sangue pelo assoalho. Foi quando localizaram uma quantidade de cloridrato de cocaína e algumas ‘trouxinhas’ prontas para o comercio, além de quantia pequena de maconha e material para o embalo.

Policiais militares encontraram drogas na casa do jovem baleado.

Continuando as buscas pelo Bairro, receberam informações que havia uma pessoa baleada próximo ao campo de futebol, sendo possível localizar um jovem de 20 anos com um ferimento proveniente de um tiro que transpassou sua panturrilha esquerda.

O mesmo contou que conhece os quatro indivíduos que tentaram contra sua vida e que seriam do grupo criminoso rival. O jovem foi levado ao hospital para ser medicado e ficou sob a guarda das autoridades policiais e foi feito a apreensão da droga.

O caso está em aberto, pois as autoridades estão tentando localizar os suspeitos que tentaram realizar o homicídio na cidade de Xapuri.

Mais informações a qualquer momento.