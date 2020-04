O ex senador Jorge Viana postou em suas redes sociais está totalmente curado no COVID-19. “Graças a Deus estou curado! Agradeço todas as manifestações de solidariedade, não tenho palavras para agradecer o carinho e a amizade de vocês. Agradeço quem rezou, quem orou.” disse

Em texto emocionado, o também ex governador relata que teve medo de morrer e que refletiu muito nesses dias de total isolamento.

Viana também lembra que é de suma importância ajuda do governo federal para quem está isolado e precisa nesse momento.

Veja postagem na íntegra:

“Graças a Deus, estou curado da Covid-19. E quero expressar minha gratidão a todos os amigos e parentes que me ajudaram. Quero falar abertamente o que aprendi com essa doença.

O coronavírus é traiçoeiro. Você não sente nada quando pega, você passa sem saber. Quando adoece, você corre risco de vida. Não apenas os idosos ou pessoas do grupo de risco. Já temos aí o triste exemplo de vários jovens e até crianças que morreram pela Covid-19. Essa doença não poupa ninguém e nem tem fronteiras. Está em todo canto. É a maior tragédia da humanidade no nosso tempo. Essa doença mata!

Graças a Deus estou curado! Agradeço todas as manifestações de solidariedade, não tenho palavras para agradecer o carinho e a amizade de vocês. Agradeço quem rezou, quem orou.

Fiquei mais de duas semanas isolado, sozinho em casa. Foi difícil e muito sofrido, pior que as 5 malárias que já tive. Tive medo e me senti ameaçado, foi terrível. Foram dias muito solitários e de reflexão sobre o medo de não poder mais estar vivo. E também sobre o que isso tudo pode nos trazer de ensinamentos. Pensei muito nas pessoas que também estavam e estão passando o mesmo. Mas Deus, mais uma vez, me deu forças!

Repito: essa doença mata. Nossos pais, nossos avós, nossos idosos, são os mais ameaçados. Cuidem deles, por favor. Precisamos ficar unidos e trabalhar pra vencer essa pandemia. Lutar juntos é a nossa única chance.

Sigo cumprindo o isolamento social, mas estou colaborando de forma voluntária com o Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que também adoeceu. Quero ajudar nossas autoridades na implementação de ações que possam socorrer o nosso povo. O dinheiro de ajuda federal e dos governos precisa chegar na casa das pessoas, antes do vírus.

Devemos agradecer os profissionais da saúde, todos que trabalham em serviços essenciais e que correm riscos para nos proteger.