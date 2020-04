Visando amenizar os impactos do coronavírus no país, o governo federal reforçou o Programa Bolsa Família com a inclusão de novos beneficiados. No estado do Acre, foram incluídas no programa mais de 5 mil novas famílias.

Para a secretária de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, Claire Cameli, “nesse atual momento de crise, ocasionado pelo alastramento do coronavírus e consequente estado de calamidade pública, a contemplação de mais de 5.200 famílias de baixa renda com o Bolsa Família é fundamental para a subsistência dessas pessoas e diminuição do impacto da crise no estado”.

As novas famílias incluídas poderão realizar o saque do benefício no mês de abril, seguindo o calendário anual do programa. Além disso, o Ministério da Cidadania já havia publicado a Portaria nº330, de 18 de março de 2020, que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família, como a suspensão, pelo prazo de 120 dias, de bloqueios, suspensões e cancelamentos de benefícios e da averiguação e revisão cadastral.

“No atual cenário brasileiro da pandemia da Covid-19, a contemplação desses benefícios é de extrema importância, pois beneficia as famílias mais vulneráveis no nosso estado, diminuindo assim a lista de espera de famílias que estão nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família”, salientou o diretor de Assistência Social, Sandro Rocha.

O programa

O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, sendo um dos principais responsáveis por integrar várias famílias ao mercado consumidor.